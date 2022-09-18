Фонд Ахметова передал в Запорожье очередную партию гуммпомощи

Фонд Рината Ахметова передал еще один гуманитарный груз для переселенцев в Запорожье. Продуктовые наборы поступают в "Зеленый центр "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В их состав вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт.

Всего продуктовые наборы от фонда, доставленные в "Зеленый центр "Метинвест", уже получили более 27 тысяч человек. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн. жителей Украины.