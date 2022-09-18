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Фонд Ахметова передав до Запоріжжя чергову партію гумдопомоги

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Неділя 18 вересня 2022 13:53
Фонд Ахметова передав до Запоріжжя чергову партію гумдопомоги Фото: Фонд Ахметова передав до Запоріжжя чергову партію гумдопомоги (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав ще один гуманітарний вантаж для переселенців у Запоріжжі. Продуктові набори надходять до "Зеленого центру "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Одержати гуманітарну допомогу переселенці можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт.

Загалом продуктові набори від фонду, доставлені до "Зеленого центру "Метінвест", уже отримали понад 27 тисяч людей. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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