Фонд Ахметова передал в Запорожье очередную партию продуктов

В Запорожье поступила очередная партия продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Ее прислали в Зеленый центр "Метинвеста".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Гуманитарная помощь предназначена для эвакуированных мариупольцев. Всего фонд уже передал более 5 тысяч продуктовых наборов для эвакуированных людей из Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, вынужденные переселенцы ежедневно продолжают получать психологическую поддержку от фонда.

Со взрослыми и детьми работают психологи, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. Их задача - оказать экстренную психологическую помощь людям, которые только что выбрались из горячих точек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.