ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова передал в Запорожье очередную партию продуктов

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 19:18
Фонд Ахметова передал в Запорожье очередную партию продуктов Фото: Фонд Ахметова передал в Запорожье очередную партию продуктов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Запорожье поступила очередная партия продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Ее прислали в Зеленый центр "Метинвеста".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Гуманитарная помощь предназначена для эвакуированных мариупольцев. Всего фонд уже передал более 5 тысяч продуктовых наборов для эвакуированных людей из Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, вынужденные переселенцы ежедневно продолжают получать психологическую поддержку от фонда.

Со взрослыми и детьми работают психологи, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. Их задача - оказать экстренную психологическую помощь людям, которые только что выбрались из горячих точек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Ринат Ахметов Гуманитарная помощь
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине