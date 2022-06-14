Фонд Ахметова передал в Сумскую область партию продуктов

В фонде отметят, что Сумская область, которая чуть ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов, продолжает принимать переселенцев из самых горячих точек нашей страны. Прежде всего это люди, которые эвакуировались из Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Две тысячи продуктовых наборов будут распределены среди населенных пунктов области в координации с Сумской областной военной администрацией.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".