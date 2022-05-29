Фонд Ахметова передал продукты питания в Николаевскую область

Как известно, Николаевская область остается одной из самых горячих точек нашей страны. Жители постоянно страдают от обстрелов.

Продуктовые наборы от фонда получили те, кому и в мирное время было непросто жить, а теперь приходится выживать.

В целом фонд уже передал жителям Николаевской области более 5 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 миллионам человек.