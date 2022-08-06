Фонд Ахметова передал продукты для переселенцев в Кировоградской области

В состав переданных наборов вошли: макаронные изделия, мука, сахар, соль, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего фонд уже передал в Кировоградскую область 7,2 тысячи продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

Напомним, с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.