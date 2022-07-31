Фонд Ахметова передал продуктовые наборы в Кировоградскую область

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь в Кировоградскую область. Речь идет о партии из 1,8 тысячи продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав переданных наборов вошли: макаронные изделия, мука, сахар, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.