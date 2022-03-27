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Фонд Ахметова передал помощь жителям востока Украины

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Воскресенье 27 марта 2022 17:33
Фонд Ахметова передал помощь жителям востока Украины Фото: Фонд Ахметова передал помощь жителям востока Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ахметова передал помощь жителям востока Украины. Гуманитарная помощь предназначена для эвакуированных в Краматорский район людей из горячих точек востока Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Мы приехали за помощью, которую оказал Ринат Ахметов. Помогают в такую трудную ситуацию, под обстрелами. Люди голодают и достать продукты сейчас очень тяжело", - рассказал Александр, представитель Краматорского района.

Всего продуктовую помощь фонда получит 200 000 украинцев.

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Ринат Ахметов Восток Украины
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