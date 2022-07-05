Фонд Ахметова передал в Полтавскую область очередную партию продуктовых наборов для переселенцев

Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев, что поселились в Полтавской области, второй груз с гуманитарной помощью. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди наиболее уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал в Полтаву более 3,6 тысячи продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".