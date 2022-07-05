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Фонд Ахметова передав до Полтавської області чергову партію продуктових наборів для переселенців

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Вівторок 05 липня 2022 15:02
Фонд Ахметова передав до Полтавської області чергову партію продуктових наборів для переселенців Фото: Фонд Ахметова передав до Полтавської області чергову партію продуктових наборів для переселенців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав для переселенців, що оселилися у Полтавській області, другий вантаж із гуманітарною допомогою. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед найбільш вразливих категорії громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав до Полтави понад 3,6 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Полтавская область Гуманітарна допомога
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