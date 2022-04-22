Фонд Ахметова передал первую партию гуманитарной помощи в Днепропетровскую область
Фото: Фонд Ахметова передал первую партию гуманитарной помощи в Днепропетровскую область (пресс-служба)
Фонд Рината Ахметова впервые направил продуктовые наборы в Днепропетровскую область. Помощь направлена в город Каменское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав наборов вошли: макароны, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего наборы с продуктами первой необходимости от фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.