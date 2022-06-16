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Фонд Ахметова передал переселенцам в Запорожье 21 тысяч продуктовых наборов

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Четверг 16 июня 2022 13:01
Фонд Ахметова передал переселенцам в Запорожье 21 тысяч продуктовых наборов Фото: Фонд Ахметова передал переселенцам в Запорожье 21 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал очередной гуманитарный груз в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Более 1,4 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди тех переселенцев, которые в этом больше всего нуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборы вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего для людей, которые нашли приют в Запорожье, фонд уже передал более 21 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от фонда охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

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Запорожье Гуманитарная помощь
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