Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для переселенцев в Киеве

В фонде отмечают, что с началом полномасштабной войны география внутренне перемещенных лиц, которые нашли убежище в столице, значительно расширилась.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже направил в Киев более 57 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч жителей Украины.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".