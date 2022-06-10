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Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для переселенцев в Киеве

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Пятница 10 июня 2022 13:21
Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для переселенцев в Киеве Фото: Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для переселенцев в Киеве (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова отправил тысячу продуктовых наборов в терцентр социального обслуживания Подольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В фонде отмечают, что с началом полномасштабной войны география внутренне перемещенных лиц, которые нашли убежище в столице, значительно расширилась.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже направил в Киев более 57 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч жителей Украины.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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