Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів для переселенців у Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У фонді зазначають, що з початком повномасштабної війни географія внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у столиці, значно розширилася.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже направив до Києва понад 57 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".