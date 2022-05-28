Фонд Ахметова передал партию медикаментов в Донецкую область

Среди медикаментов - обезболивающие, антибиотики, препараты для укрепления и нормализации сердечно-сосудистой системы и тому подобное.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за оказание сверхважной гуманитарной помощи и за поддержку людей в целом. Мы получили именно те препараты, в которых больше всего нуждались", - заявила Инесса Острянина, директор КП "ЦПМСП" Покровского городского совета Донецкой области.

Всего с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 600 тысяч единиц необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

Напомним, с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - "Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.