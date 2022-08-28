Фонд Ахметова передал партию гумпомощи переселенцам в Кировоградской области

Речь идет о 1,8 тысячах продуктовых наборов, которые получили наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал в Кировоградскую область 7,2 тысячи продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.