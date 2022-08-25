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Фонд Ахметова передал партию гуманитарной помощи в Николаевскую область

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 14:01
Фонд Ахметова передал партию гуманитарной помощи в Николаевскую область Фото: Фонд Ахметова передал партию гуманитарной помощи в Николаевскую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в Баштанской общины Николаевской области партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Речь идет о 5,6 тысячах продуктовых наборов, предназначенных для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал в Николаевскую область более 13 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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Гуманитарная помощь Николаевская область
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