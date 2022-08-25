Фонд Ахметова передал партию гуманитарной помощи в Николаевскую область
Фото: Фонд Ахметова передал партию гуманитарной помощи в Николаевскую область (пресс-служба)
Фонд Рината Ахметова передал в Баштанской общины Николаевской области партию гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Речь идет о 5,6 тысячах продуктовых наборов, предназначенных для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц.
В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего фонд уже передал в Николаевскую область более 13 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".