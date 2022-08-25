Фонд Ахметова передав партію гуманітарної допомоги до Миколаївської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Йдеться про 5,6 тисяч продуктових наборів, призначених для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд вже передав до Миколаївської області понад 13 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".