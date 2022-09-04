Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов в Донецкую область

На днях фонд передал в Донецкую область очередной гуманитарный груз. Более 3,6 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди жителей Краматорского и Покровского районов, Очеретинской и Новогродовской общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал на Донетчину более 90 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.