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Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов в Донецкую область

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Воскресенье 04 сентября 2022 19:33
Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов в Донецкую область Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов в Донецкую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

На днях фонд передал в Донецкую область очередной гуманитарный груз. Более 3,6 тысячи продуктовых наборов будут распределены среди жителей Краматорского и Покровского районов, Очеретинской и Новогродовской общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал на Донетчину более 90 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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Донецкая область Гуманитарная помощь
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