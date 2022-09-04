Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів у Донецьку область

Днями фонд передав до Донецької області черговий гуманітарний вантаж. Понад 3,6 тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед жителів Краматорського та Покровського районів, Очеретинської та Новогродівської громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав на Донеччину понад 90 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.