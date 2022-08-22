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Фонд Ахметова передал очередную партию гумпомощи Черкасской области

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Понедельник 22 августа 2022 14:46
Фонд Ахметова передал очередную партию гумпомощи Черкасской области Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию гумпомощи Черкасской области (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал для внутренне перемещенных лиц, поселившихся на территории Черкасской области, очередной гуманитарный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это 5,4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости, которые получили наиболее нуждающиеся категории граждан.

В состав переданных наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал жителям Черкасской области 16,2 тысячи продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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Гуманитарная помощь Черкасская область
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