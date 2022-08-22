Фонд Ахметова передав чергову партію гумдопомогу Черкаській області

Фонд Ріната Ахметова передав для внутрішньо переміщених осіб, що оселилися на території Черкаської області, черговий гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Це 5,4 тисячі наборів із продуктами першої необхідності, які отримали найбільш нужденні категорії громадян.

До складу переданих наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Черкащини 16,2 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.