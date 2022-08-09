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Фонд Ахметова передал очередную партию помощь переселенцам в Запорожье

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Вторник 09 августа 2022 18:32
Фонд Ахметова передал очередную партию помощь переселенцам в Запорожье Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию помощь переселенцам в Запорожье (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил очередную партию гуманитарной помощи в центр "Я - Мариуполь" в Запорожье. На этот раз мариупольцы получили 900 наборов со средствами личной гигиены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как известно, в центрах помощи в Киеве, Днепре, Запорожье и Виннице, кроме гуманитарной помощи, переселенцы могут получить психологическую поддержку от Фонда Ахметова.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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