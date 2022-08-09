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Фонд Ахметова передав чергову партію допомогу переселенцям у Запоріжжі

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Вівторок 09 серпня 2022 18:32
Фонд Ахметова передав чергову партію допомогу переселенцям у Запоріжжі Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію допомогу переселенцям у Запоріжжі (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив чергову партію гуманітарної допомоги до центру "Я - Маріуполь" у Запоріжжі. Цього разу маріупольці отримали 900 наборів із засобами особистої гігієни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як відомо, в центрах допомоги у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Вінниці, окрім гуманітарної допомоги, переселенці можуть отримати психологічну підтримку від Фонду Ахметова.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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