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Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева

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Среда 11 мая 2022 15:29
Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию с 750 продуктовыми наборами в территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Они предназначены для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных и одиноких матерей.

Всего для жителей столицы и переселенцев фонд уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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