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Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов для жителей Киева

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Понедельник 09 мая 2022 20:14
Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов для жителей Киева Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов для жителей Киева (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова направил в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района города Киева очередную тысячу продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу фонда.

Прежде всего наборы предназначены для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных и одиноких матерей.

Всего для жителей столицы фонд уже передал более 37 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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