Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева

Отмечается, что помощь передали в Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.

В состав продуктовых наборов входят: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Прежде всего их получают пожилые люди и люди с особыми потребностями.

Как известно, с начала нового этапа войны Фонд уже закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского и Деснянского районов.

В целом городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.