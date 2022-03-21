Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Приоритетные категории получателей помощи - люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилого возраста и люди с особыми потребностями.

От начала войны фонд уже закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. Всего городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.