Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Киев

Наборы предназначены они для переселенцев, находящихся в трудном положении.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже направил в Киев более 46 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.