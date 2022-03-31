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Фонд Ахметова передал киевским терцентрам очередную партию продуктовых наборов

Фото: Фонд Ахметова передал киевским терцентрам очередную партию продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Ахметова передал киевским терцентрам очередную партию продуктовых наборов. Партию гуманитарной помощи передали в Шевченковский, Печерский и Оболонский территориальные центры соцзащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Таким образом фонд уже полностью закрыл текущие потребности терцентров соцзащиты всех 10 районов столицы и Киевского городского территориального центра соцобслуживания.

В наборах - продукты длительного хранения: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Они предназначены для людей, состоящих на учете соцслужб. Прежде всего это пожилые люди и с ограниченными возможностями.

С начала войны Фонд Рината Ахметова предоставил Киеву 20 тыс. продуктовых наборов. Всего столице и области запланировано передать 100 тыс. таких наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат АхметовГуманитарная помощь