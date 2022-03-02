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Фонд Ахметова передав киянам 100 тисяч продуктових наборів

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Середа 02 березня 2022 14:07
Фонд Ахметова передав киянам 100 тисяч продуктових наборів Фото: Фонд Ахметова передав киянам 100 тисяч продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передає до Києва 100 тисяч продуктових наборів виживання. Перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Насамперед допомога розрахована на молодих мам та людей похилого віку.
Розподіленням буде займатися Гуманітарний штаб столиці.

Також гуманітарна допомога буде направлена до Донецької та Запорізької області, а до також інших регіонів, де ситуація є найбільш складною.

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