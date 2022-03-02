Фонд Ахметова передав киянам 100 тисяч продуктових наборів
Фото: Фонд Ахметова передав киянам 100 тисяч продуктових наборів (прес-служба)
Фонд Ріната Ахметова передає до Києва 100 тисяч продуктових наборів виживання. Перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Насамперед допомога розрахована на молодих мам та людей похилого віку.
Розподіленням буде займатися Гуманітарний штаб столиці.
Також гуманітарна допомога буде направлена до Донецької та Запорізької області, а до також інших регіонів, де ситуація є найбільш складною.