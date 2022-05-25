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Фонд Ахметова передал для Киева еще одну партию гуманитарной помощи

Новина українською →
Среда 25 мая 2022 17:42
Фонд Ахметова передал для Киева еще одну партию гуманитарной помощи Фото: Фонд Ахметова передал для Киева еще одну партию гуманитарной помощи (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи для переселенцев, которые нашли приют в Киеве. В этот раз наборы с продуктами первой необходимости были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Голосеевского района столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже направил в Киев почти 44 тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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Киев Гуманитарная помощь
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