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Фонд Ахметова передал жителям Киева 50 тысяч продуктовых наборов

Фото: Фонд Ахметова передал в Киев 50 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С начала войны Фонд Рината Ахметова уже передал в Киев более 50 тысяч продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже направил в Киев более 52 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч жителей Украины.

С 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

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КиевГуманитарная помощь