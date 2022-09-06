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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь для мариупольцев в Запорожье

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Вторник 06 сентября 2022 12:25
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь для мариупольцев в Запорожье Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь для мариупольцев в Запорожье (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В рамках партнерства с проектом "Я - Мариуполь" Фонд Рината Ахметова передал в центр поддержки переселенцев в Запорожье очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Мариупольцы, которые обращаются в хаб, могут получить там всестороннюю помощь: от гуманитарной и психологической поддержки до медицинской помощи и юридических консультаций.

На днях фонд передал в центр 300 гигиенических наборов. В целом в хабе в Запорожье фонд уже передал 3000 наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, всего с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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Запорожье Гуманитарная помощь
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