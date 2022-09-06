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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу для маріупольців у Запоріжжі

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Вівторок 06 вересня 2022 12:25
Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу для маріупольців у Запоріжжі Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу для маріупольців у Запоріжжі (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У рамках партнерства із проектом "Я - Маріуполь" Фонд Ріната Ахметова передав до центру підтримки переселенців у Запоріжжі чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Маріупольці, які звертаються до хабу, можуть отримати там всебічну допомогу: від гуманітарної та психологічної підтримки до медичної допомоги та юридичних консультацій.

Днями фонд передав до центру 300 гігієнічних наборів. Загалом до хабу у Запоріжжі фонд вже передав 3000 наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, усього з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Запоріжжя Гуманітарна допомога
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