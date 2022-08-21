Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в Днепропетровскую область

Тысяча продуктовых наборов были распределены среди наиболее нуждающихся переселенцев в Кривом Роге и Васильевке Днепропетровской области.

В состав переданных наборов вошли продукты первой необходимости, а именно: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал жителям Днепропетровщины более 33 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.