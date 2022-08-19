Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Полтавской области

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Полтавской области. Речь идет почти о 2 тыс. наборов с продуктами длительного хранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав наборов вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.
В целом фонд уже передал в Полтавскую область 19,8 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.