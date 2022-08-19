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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Полтавской области

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Пятница 19 августа 2022 14:40
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Полтавской области Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Полтавской области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Полтавской области. Речь идет почти о 2 тыс. наборов с продуктами длительного хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал в Полтавскую область 19,8 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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Полтавская область Гуманитарная помощь
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