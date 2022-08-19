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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям у Полтавській області

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П'ятниця 19 серпня 2022 14:40
Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям у Полтавській області Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям у Полтавській області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям у Полтавській області. Йдеться про майже 2 тис. наборів із продуктами тривалого зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав до Полтавської області 19,8 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Полтавская область Гуманітарна допомога
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