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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в Кривой Рог

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 15:21
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в Кривой Рог Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в Кривой Рог (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в Кривой Рог очередную партию гуманитарной помощи. Речь идет о 3,6 тысячах наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В состав переданных продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал жителям Днепропетровской области более 31 тысячи продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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Кривой Рог Гуманитарная помощь
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