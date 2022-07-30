Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Кривого Рогу

Фонд Ріната Ахметова передав до Кривого Рогу чергову партію гуманітарної допомоги. Йдеться про 3,6 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.