ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Кривого Рогу

Новость на русском →
Субота 30 липня 2022 15:21
Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Кривого Рогу Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Кривого Рогу (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до Кривого Рогу чергову партію гуманітарної допомоги. Йдеться про 3,6 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

До складу переданих продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровщини понад 31 тисячу продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із харчами.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Гуманітарна допомога
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника