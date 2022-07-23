Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в центр переселенцев в Запорожье

Фонд Рината Ахметова передал в гуманитарный хаб для переселенцев в Запорожье еще одну партию гуманитарной помощи. Это более 2,3 тысячи наборов с продуктами длительного хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов, которые получают внутренне перемещенные лица, входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, крупа, тушеное мясо, мука, сахар, паштет, печенье, соль и консервированная фасоль.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь паспорт.

Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.