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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до центру переселенців у Запоріжжі

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Субота 23 липня 2022 17:03
Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до центру переселенців у Запоріжжі Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до центру переселенців у Запоріжжі (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до гуманітарного хабу для переселенців у Запоріжжі ще одну партію гуманітарної допомоги. Це понад 2,3 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів, які отримують внутрішньо переміщені особи, входять продукти першої необхідності: макаронні вироби, крупа, тушковане м‘ясо, борошно, цукор, паштет, печиво, сіль та консервована квасоля.

Одержати гуманітарну допомогу переселенці можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати паспорт.

Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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