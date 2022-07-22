Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в Сумскую область

Фонд Рината Ахметова передал в Сумскую область очередную партию гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Две тысячи наборов с продуктами первой необходимости получили наиболее незащищенные категории внутренне перемещенных лиц.
В состав переданных продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
В целом фонд уже передал в Сумскую область 9 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.