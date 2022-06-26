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Фонд Ахметова передал еще одну партию гуманитарной помощи в Киев

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Воскресенье 26 июня 2022 14:59
Фонд Ахметова передал еще одну партию гуманитарной помощи в Киев Фото: Фонд Ахметова передал еще одну партию гуманитарной помощи в Киев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в столицу очередной гуманитарный груз. Более 1,5 тысяч продуктовых наборов были доставлены в управление социальной защиты населения в Днепровском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже передал в Киев более 68 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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