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Фонд Ахметова передал еще одну партию помощи переселенцам из Мариуполя

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 14:51
Фонд Ахметова передал еще одну партию помощи переселенцам из Мариуполя Фото: Фонд Ахметова передал еще одну партию помощи переселенцам из Мариуполя (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабной войны тысячи мариупольцев эвакуировались в Запорожье. Для них Фонд Рината Ахметова систематически доставляет в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что на этот раз это более 1,2 тыс. продуктовых наборов.

Всего фонд уже направил в центр более 12 тысяч наборов с продуктами питания для мариупольцев.

В целом продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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