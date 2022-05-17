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Фонд Ахметова передал еще 2 тысячи продуктовых наборов в Киевскую область

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 12:07
Фонд Ахметова передал еще 2 тысячи продуктовых наборов в Киевскую область Фото: Фонд Ахметова передал еще 2 тысячи продуктовых наборов в Киевскую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова направил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Макарова и ближайших населенных пунктов. Это более 2 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как известно, еще в марте в небольшом поселке Макаров в 60 километрах от Киева шли ожесточенные уличные бои. Немало мирных жителей потеряли не только крышу над головой, но и фактически остались без доступа к базовым жизненным потребностям.

В состав продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 23,5 тысяч жителей Киевской области. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

С 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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Киевская область Гуманитарная помощь
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