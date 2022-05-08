Фонд Ахметова передал еще почти 2 тысячи продуктовых наборов для переселенцев из Мариуполя

Фонд Рината Ахметова направил очередную партию с почти 2 тысячами продуктовых наборов в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Запорожье стало центром приема переселенцев с востока нашей страны, в частности из Мариуполя.

Фонд уже передал для эвакуированных мариупольцев более 17,7 тысяч таких наборов. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.