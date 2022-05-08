Фонд Ахметова передав ще майже 2 тисячі продуктових наборів для переселенців із Маріуполя
Фото: Фонд Ахметова передав ще майже 2 тисячі продуктових наборів для переселенців із Маріуполя (прес-служба)
Фонд Ріната Ахметова направив чергову партію із майже 2 тисячами продуктових наборів до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Запоріжжя стало центром прийому переселенців зі сходу нашої країни, зокрема з Маріуполя.
Фонд уже передав для евакуйованих маріупольців понад 17,7 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.